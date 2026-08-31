Погода 31 серпня: переважно без опадів, до +30 °C

Сьогодні в Україні очікується переважно суха та тепла погода. Мінлива хмарність. У більшості областей істотних опадів не очікується. Водночас у північних областях та на Вінниччині вночі місцями можливий невеликий короткочасний дощ.

Вітер буде змінних напрямків, зі швидкістю 3–8 м/с.Температура повітря вдень підвищиться до +25…+30 °C, а в Карпатах буде дещо прохолодніше — до +19…+24 °C.

У Києві та області також прогнозують мінливу хмарність. Вдень опадів не очікується. Вітер буде змінних напрямків, 3–8 м/с.

У Київській області — +25…+30 °C. У столиці температура повітря становитиме +27…+29 °C.

Як повідомляло раніше ForUa, кліматична система Землі вже змістилася в бік вищих температур, а процес потепління набирає обертів.