Вибори під час війни - це шлях на розрив держави – Буданов

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що вибори під час війни можуть призвести до розриву держави – утворення автономій, які не будуть підкорятися центру. Як передає Ukrinform, таку думку він висловив в інтерв’ю Наталці Мосейчук у телеефірі.

«Вибори під час війни ставлять під питання їх результати. Це логічно, бо нормально всі проголосувати не можуть, і відразу починаються запитання: чому хтось проголосував, а хтось не зміг, а скільки тих, хто не зміг, і т.д. Це дає підґрунтя при не зовсім об’єднаному суспільстві для того, щоб окремо взятий регіон сказав: ми за Україну, але оте все ми не визнаємо, і поки все не налагодиться ми – така собі автономія. Це шлях на розрив держави», – вважає Буданов.

Він наголосив, що треба згуртуватися, завершити війну, а потім йти «у всі процеси».

Як повідомляв ForUA, 19 серпня колишній міністр оборони Михайло Федоров записав звернення до українців, у якому заявив про необхідність знайти законний і безпечний механізм проведення виборів під час війни.