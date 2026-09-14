У ЄС назвали справжню мету РФ у війні проти України

Росія прагне не просто захопити окремі території на сході України, а домогтися політичного колапсу держави, що в подальшому може відкрити шлях до її повного захоплення. Таку оцінку висловив канцлер Міністерства закордонних справ Естонії Йонатан Всевіов, повідомляє ERR.

За словами естонського посадовця, припущення про те, що Москва нібито зацікавлена лише в отриманні територіальних поступок на сході України, є хибними. Він звернув увагу на те, що передача окупованих або спірних територій змусила б українські сили залишити укріплені позиції.

Окремо Всевіов пов'язав російські територіальні вимоги з наполяганням Москви на якнайшвидшому проведенні виборів в Україні. На його думку, поєднання цих вимог може свідчити про прагнення Росії створити умови для політичної нестабільності всередині України. «Територія — це засіб. Україна — мета. Не варто піддаватися на цей прийом», — наголосив дипломат.

Він також провів паралель із подіями напередодні Другої світової війни, нагадавши про ситуацію в Естонії у 1939 році. За словами Всевіова, тоді Москва спочатку вимагала обмежених прав на розміщення військових баз, а менш ніж за рік Естонія була окупована та анексована Радянським Союзом.

Водночас естонський дипломат заявив про ознаки внутрішньої напруженості у російському керівництві. За його словами, на тлі затягування війни проти України у вищих ешелонах влади РФ можуть посилюватися суперечності, а російський диктатор Володимир Путін побоюється впливу власного оточення.

Попри це, Москва періодично повертається до теми дипломатичного врегулювання війни. Водночас, за оцінкою Всевіова, заяви про переговори варто розглядати у ширшому контексті російських цілей щодо України.

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