Ставка Верховного головнокомандувача: На порядку денному захист критичної інфраструктури та логістики

Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача, ключовими темами якої стали контракти на виробництво систем захисту для критичної інфраструктури та логістики, аналіз потреб Укрзалізниці, АЗС та критичних підприємств. Про це глава держави повідомив у Фейсбуці.

«Провів Ставку. Серед ключових питань – контракти на виробництво систем захисту для критичної інфраструктури та логістики. Детально проаналізували потреби Укрзалізниці, мереж автозаправних станцій і визначених критичних підприємств, які є особливо значимими мішенями для російських ударів», - зазначив Зеленський.

Він поінформував, що були доповіді розвідок, за підсумками яких зафіксували, на що найбільше направлена російська терористична увага у затверджених планах ворога.

«Є рішення для захисту. Зокрема, відчутно посилимо складову РЕБ та збільшимо обсяг закупівель – контракти підтверджені. Буде також переформатована робота визначених мобільних вогневих груп і рубежів протиповітряного захисту», - наголосив президент.

Він доручив Міністерству фінансів забезпечити додаткові ресурси для потреб логістики й подякував усім партнерам, які працюють для гарантування безперебійної роботи залізниці. «Обговорили виклики та можливі спільні кроки з партнерами для безпеки логістики у прикордонних районах із країнами Євросоюзу та Молдовою», - додав глава держави.

За його словами, на Ставці також був звіт щодо спроможностей Укрзалізниці проводити ремонти рухомого складу та постачання обладнання. Як зауважив Зеленський, важливо, щоб підтримка партнерів для УЗ зберігалась і щоб державні банки підтримали УЗ.

«Уряд України готує рішення щодо резервних шляхів логістики у прифронтових областях, і прораховані алгоритми комбінування маршрутів залізниці та автобусів», - зазначив він.