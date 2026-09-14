У нас зараз є пів року, щоб створити перехоплювачі проти нових російських ракет – «Флеш»

Україна має близько пів року для розробки дешевих ракет-перехоплювачів, здатних протидіяти новому типу російських малих крилатих ракет. Про це повідомив позаштатний радник Президента з технологічних питань та експерт у галузі технологій Сергій «Флеш» Бескрестнов в інтервʼю Radio NV.

«У нас зараз є буквально пів року для того, щоб зробити і побудувати наші дешеві твердопаливні ракети, які будуть збивати таку проблему для нас, як дешеві російські крилаті ракети», - сказав він.

За словами Бескрестнова, Росія вже працює над наступною генерацією засобів ураження, яка має прийти на зміну реактивним «Шахедам».

«Росіяни також розуміють, що у нас зараз будуть реактивні перехоплювачі і ми закриємо Київ. Але вони зараз працюють над створенням і роблять ставку на наступну ітерацію. Це вже маленькі крилаті дешеві ракети», - заявив позаштатний радник Президента.

Він відніс до цієї категорії, зокрема, російські вироби, які він назвав «Бандероль», «Дань-Т», «Дань-М» та «Гербера-5». Такі засоби матимуть вищу швидкість, зможуть активно маневрувати та летіти на дуже низьких висотах.

«У нас є дані від розвідки, ми бачимо, що вони законтрактували таких ракет, навіть як і реактивних «Шахедів», тобто там приблизна кількість. І вони будуть робити на це ставку», - додав Бескрестнов.

Позаштатний радник Президента наголосив, що розробка нових перехоплювачів має відбуватися вже зараз, оскільки засоби, призначені для боротьби з реактивними «Шахедами», можуть виявитися недостатньо ефективними проти швидших цілей.

«Через п’ять місяців там уже не будуть працювати реактивні перехоплювачі, бо швидкість там ще вище. І потрібно робити дешеві українські ракети для того, щоб вбивати це все», - підкреслив він.

Бескрестнов також поінформував, що українські розробники нині працюють над кількома варіантами швидкісних перехоплювачів для боротьби з реактивними «Шахедами».

Раніше ForUA повідомляв, що міністр оборони Євгеній Хмара та головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий доповіли президенту Володимиру Зеленському про останні розробки для протидії російським реактивним дронам.