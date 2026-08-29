29 серпня в Україні без опадів, вдень до +28°

У суботу, 29 серпня, в Україні збережеться мінлива хмарність, без опадів, лише на заході вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Про це Український гідрометцентр повідомив у Фейсбуці.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, у західних областях вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 9-14° тепла, на півдні країни +13-18°; вдень 23-28° тепла.

У Києві та області 29 серпня збережеться суха погода. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура у столиці вночі +12-14°, вдень 25-27° тепла. На Київщині вночі 9-14°, вдень 23-28° тепла.