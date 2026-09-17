В Україні 17 вересня переважно без опадів, вдень до +25°

В Україні в четвер, 17 вересня, опади ймовірні лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях, вночі буде 8-13°, вдень 20-25°.

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

"17 вересня у більшості областей спокійну без опадів погоду зумовлюватиме поле підвищеного атмосферного тиску, лише у Львівській, Волинській та Рівненській областях вдень холодний атмосферний фронт із Західної Європи спричинить невеликі дощі. Прохолодно вночі, особливо на північному сході країни, й комфортно помірно тепло вдень", - йдеться в повідомленні.

Синоптики опадів не прогнозують, лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях вдень очікується невеликий дощ.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°, на північному сході країни 5-10°; вдень в Україні 20-25°.

У Києві та області 17 вересня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У столиці температура вночі 11-13°, вдень 23-25°; на Київщині вночі 8-13°, вдень 20-25°.