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Війна

На День Незалежності Християнський корпус вручив державні нагороди своїм бійцям та розповів про бойову історію підрозділів

На День Незалежності Християнський корпус вручив державні нагороди своїм бійцям та розповів про бойову історію підрозділів

На День Незалежності командири бойових підрозділів Сил оборони України, які об’єдналися у Християнський корпус, провели урочисту церемонію вручення державних відзнак бійцям, які показали справжню силу християнського духу і чеснот, а також відзначилися особистою відвагою, героїзмом та самовідданими діями.

Бійцям були вручені державні нагороди (зокрема, орден Богдана Хмельницького та ордени «За Мужність» 1 та 2 ступеня), нагороди Міністерства оборони, відомчі відзнаки за бойову роботу та відзнаки за поранення.

Християнський корпус – об'єднання бойових підрозділів Сил оборони України, які проголосили християнські цінності основою своєї діяльності та світогляду. Підрозділи, що увійшли до складу Корпусу, воюють із перших днів повномасштабного вторгнення і від початку виконують завдання на найважчих ділянках фронту. На початку березня 2022 року їхні бійці разом з іншими силами оборони зупинили в Гостомелі ворожу колону бронетехніки біля склозаводу — цим було зірвано план швидкого захоплення міста й розвитку наступу на Київ та виграно час для побудови оборони столиці. Далі були Мощун і звільнення Київщини — Лук'янівка, Рудницьке, Нова Басань, Перемога; згодом Харківщина (Ізюмський напрямок, Липці, Великі Проходи), Миколаївщина (Любомирівка, Максимівка), Херсонський напрямок (Давидів Брід, Архангельське, Високопілля) та Запоріжжя, де підрозділи діяли в районі Енергодара і Скельок та утримували позиції на островах Каховського водосховища. На Донбасі бійці Корпусу тримали дорогу постачання під Бахмутом у районі Хромового, вели бої під Горлівкою, а в лютому 2024 року забезпечували транспортні коридори й вихід суміжних сил на північних околицях Авдіївки.

Окрему сторінку бойового шляху становлять морські та десантні операції. У ніч на 24 серпня 2023 року, у День Незалежності, бійці здійснили висадку на мисі Тарханкут — уперше з 2014 року над окупованим Кримом було піднято Державний Прапор України. У вересні того ж року підрозділи Корпусу брали участь у поверненні під контроль України так званих «вишок Бойка» — бурових платформ «Петро Годованець» та «Україна», самопідіймальних установок «Таврида» і «Сиваш», окупованих із 2015 року; групи діяли на гумових човнах у штормовому морі, відбиваючи атаку російського винищувача. У жовтні 2023 року штурмовики на гідроциклах подолали близько двохсот кілометрів відкритого моря і знищили радіолокаційний вузол окупантів на кримському узбережжі, а в серпні 2024-го рейд на Кінбурнську косу завершився знищенням шести одиниць броньованої техніки й близько трьох десятків окупантів та встановленням державного прапора на будівлі морського вокзалу.

Навесні 2024 року маневреною обороною Вовчанська підрозділи сповільнили наступ противника й утримали ключові позиції, а восени повністю зачистили від окупантів територію Вовчанського агрегатного заводу — усі тридцять будівель, подекуди в рукопашних боях — і разом із 77-ю окремою аеромобільною бригадою звільнили Кругляківку на Куп'янщині. 

У 2025 році бійці Корпусу вели стабілізаційні дії під Покровськом, тримали Куп'янський напрямок біля Кіндрашівки, де лише за перші два тижні операції знищили понад сорок ворожих штурмовиків, і зупинили на Сумщині, під Олексіївкою, спробу ворога пробити коридор до Сум — установлена там лінія оборони тримається донині. 

Від жовтня 2025 року Корпус веде Запорізьку кампанію: упродовж лютого–липня 2026 року в боях за селище Приморське противника витіснили з населеного пункту й відкинули майже на вісім кілометрів на південь, звівши нанівець просування, яке він розвивав від 2023 року.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

УкраїнавійнаХристиянський корпус
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