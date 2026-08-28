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Війна

Сили оборони уразили російський НПЗ

Сили оборони уразили російський НПЗ

У ніч на 28 серпня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі Ярославської області рф.

На території підприємства зафіксовано пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Славнефть-ЯНОС" – одне з найбільших нафтопереробних підприємств РФ, що входить до складу ПАТ "Славнефть". Потужність заводу становить близько 15 млн т нафти на рік. Підприємство здійснює повний цикл переробки нафти та виробляє автомобільні бензини, дизельне й авіаційне паливо, мазут, бітум, мастильні матеріали та іншу нафтопродукцію. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил РФ.

Це вже не перше ураження цього НПЗ. Тільки за літо українські безпілотники декілька разів атакували нафтопереробний завод у Ярославлі – 6 серпня, 17 липня та 6 липня, 28 червня.

Фото: Генштаб ЗСУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ЗСУНПЗвійнаГенштабокупанти
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