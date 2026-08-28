Мешканців Херсона закликали виїхати з міста

Через масштабні руйнування Херсонської ТЕЦ, спричинені російськими атаками, розраховувати на її повноцінну роботу цієї зими вже не можна. Жителів Херсона закликають, за можливості, виїхати до безпечніших регіонів України.

Вночі російські війська знову атакували Херсонську ТЕЦ керованими авіабомбами. Цього разу об’єкт зазнав дуже серйозних пошкоджень. «Розраховувати на роботу ТЕЦ чи інших об’єктів критичної інфраструктури у звичному режимі цієї зими ми вже не можемо», — повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Він зазначив, що безпекова ситуація в Херсоні залишається надзвичайно складною. Російські війська щодня посилюють атаки на критичну інфраструктуру області.

За даними ОВА, від 1 липня росіяни скинули на Херсонщину вже 170 керованих авіабомб. За майже два місяці їх використали більше, ніж за все перше півріччя 2026 року. Крім того, за останні два місяці російські війська запустили по області понад 1700 ударних безпілотників. Зокрема, вони активніше застосовують реактивні «Шахеди» та «Гербери» для атак на об’єкти критичної інфраструктури.

Прокудін наголосив, що наразі Україна не має достатньої кількості засобів, здатних ефективно знищувати такі типи безпілотників, а також керовані авіабомби. Окремо посадовець повідомив про різке збільшення кількості атак FPV-дронами. Лише за останній тиждень їхня кількість зросла до приблизно 6500.

«Тому треба чесно розуміти: Херсон може залишатися без світла і тепла не на години чи дні, а тривалий час. І до цього потрібно готуватися вже зараз», — сказав очільник ОВА. Водночас обласна адміністрація спільно з міською владою, комунальними службами, енергетиками та представниками уряду працює над альтернативними варіантами тепло- та енергопостачання міста.

Попри це, влада закликає мешканців Херсона, особливо родини з дітьми та літніх людей, розглянути можливість евакуації. «Вкотре звертаюся до жителів Херсона, особливо до родин із дітьми та літніх людей: якщо ви маєте можливості, родичів чи друзів у більш безпечних регіонах — виїжджайте!» — закликав Прокудін. Для людей, які вирішать виїхати, влада обіцяє допомогу з евакуацією, транспортом, розселенням та соціальною підтримкою.

Як повідомляло раніше ForUa, на Донеччині евакуювали всіх дітей із зон активних боїв.