На Донеччині евакуювали всіх дітей із зон активних боїв

Усі діти з населених пунктів Донецької області, які входять до зони активних бойових дій, уже евакуйовані. Останніх двох неповнолітніх вивезли 15 серпня з Миколаївки. У 19 громадах, які віднесені до зони активних бойових дій, наразі залишаються близько 11 тисяч цивільних. Водночас дітей там уже немає, повідомив представник Донецької ОВА Дмитро Петлін.

Загалом на підконтрольній Україні території Донецької області проживають близько 108,4 тисячі цивільних, серед яких приблизно 5,5 тисячі дітей. Евакуація населення з регіону продовжується. Від початку серпня Донеччину залишили понад 9,4 тисячі людей, зокрема 740 дітей.

Від початку повномасштабного вторгнення з підконтрольної Україні частини Донецької області евакуювалися понад 1,425 млн людей. Серед них — більш як 213 тисяч дітей.

Як повідомляло раніше ForUa, обов’язкову евакуацію з прикордонних населених пунктів Чернігівщини оголосили 1 липня. За перший місяць жителі 12 сіл подали понад 400 відмов від евакуації — це близько 30% мешканців цих населених пунктів.