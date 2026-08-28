США попередили про небезпечну нестачу Patriot у Європі

Американські військові мають критичний дефіцит сучасних засобів протиракетної оборони в Європі. Найгостріше ситуація стосується комплексів Patriot та ракет-перехоплювачів до них, здатних протидіяти російським балістичним ракетам, повідомляє Associated Press із посиланням на представників Пентагону та НАТО.

Американський чиновник заявив, що запасів Patriot у Європі недостатньо для відбиття тривалої масштабної ракетної атаки. Наявних можливостей вистачило б радше для протидії окремим ударам. Представник НАТО також підтвердив, що американські та союзницькі сили в Європі мають недостатню кількість таких систем.

За словами представника Пентагону, у разі масштабного балістичного удару Росії по військових об’єктах або критичній інфраструктурі НАТО може опинитися в ситуації, схожій на ту, в якій зараз перебуває Україна.

Однією з головних причин дефіциту називають війну з Іраном. За даними AP, США використали на Близькому Сході близько 65% запасу ракет-перехоплювачів Patriot — приблизно 1500 із 2330 одиниць.

Водночас із 2022 року США передали Україні близько 600 ракет Patriot. Експерти зазначають, що українські поставки були заздалегідь сплановані, тоді як витрати під час конфлікту з Іраном виявилися значно швидшими та неочікуваними.

Нестача перехоплювачів особливо небезпечна через розвиток російської тактики. Балістичні ракети можуть застосовуватися разом із великими кількостями дешевих ударних безпілотників, що дозволяє перевантажувати системи ППО.

Ситуацію мають частково виправити нові виробничі потужності. НАТО очікує, що у вересні в Німеччині відкриється перший у Європі завод із виробництва ракет Patriot, а перші поставки можуть розпочатися вже на початку 2027 року.

За оцінками експертів, цього року планується виробити близько 600 ракет Patriot, а до 2030 року американська промисловість має вийти на рівень приблизно 2000 перехоплювачів на рік.

Поки ж деякі європейські країни опинилися у парадоксальній ситуації: вони мають дорогі комплекси Patriot, але стикаються з нестачею боєприпасів для них.

Альтернативою може стати франко-італійська система SAMP/T NG. Водночас її нова версія ще не пройшла бойових випробувань, а нинішня модифікація має меншу дальність перехоплення, ніж Patriot.

Попри дефіцит ППО, експерти вважають малоймовірним, що Росія зможе тривалий час вести масштабну повітряну кампанію проти країн НАТО, одночасно продовжуючи майже щоденні атаки на Україну.

Крім того, українські удари по території Росії вже продемонстрували вразливість російської системи ППО. Це, на думку аналітиків, може стримувати Кремль від прямого масштабного протистояння з НАТО.

Як повідомляло раніше ForUa, Франція та Італія готують для України новий пакет військової допомоги, який має посилити захист від російських ракетних атак. Йдеться, зокрема, про комплекси SAMP/T, ракети-перехоплювачі Aster 30 та радари великої дальності.