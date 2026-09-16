В Україні проводять масштабну спецоперацію «Стоп трафік»

ДБР проводить масштабну спецоперацію "Стоп трафік", спрямовану на протидію незаконному обігу наркотиків, зброї та боєприпасів.

Особлива увага приділяється злочинам у військовому середовищі та схемам, пов'язаним із районами виконання бойових завдань.

"Протягом кількох днів працівники територіальних управлінь ДБР одночасно проводять слідчі та процесуальні дії у різних регіонах України. Робота охоплює десятки кримінальних проваджень за фактами незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, зброї та боєприпасів", – повідомляє ДБР.

Наразі в межах операції відпрацьовуються матеріали 26 кримінальних проваджень.

Уже є затримані та повідомлення про підозру, проводяться обшуки, встановлюються канали постачання і збуту.

Працівники Бюро встановлюють повний ланцюг незаконного трафіку: джерела надходження наркотиків і зброї, організаторів схем, постачальників, посередників та осіб, які забезпечують їхню діяльність.

Окрема увага приділяється організованим схемам, каналам потрапляння зброї та наркотиків на нелегальний ринок, а також можливому сприянню таким злочинам з боку посадових осіб.

Поширення наркотиків у військовому середовищі становить загрозу дисципліні, безпеці підрозділів та життю людей. Не менш небезпечним в умовах війни є неконтрольований обіг зброї та боєприпасів, які можуть потрапляти до кримінального середовища та використовуватися для вчинення інших злочинів.

Детальні результати спецоперації ДБР обіцяє оприлюднити окремо.

Фото: ДБР.