В Україні проводять масштабну спецоперацію «Стоп трафік»

ДБР проводить масштабну спецоперацію "Стоп трафік", спрямовану на протидію незаконному обігу наркотиків, зброї та боєприпасів.
Особлива увага приділяється злочинам у військовому середовищі та схемам, пов'язаним із районами виконання бойових завдань.
"Протягом кількох днів працівники територіальних управлінь ДБР одночасно проводять слідчі та процесуальні дії у різних регіонах України. Робота охоплює десятки кримінальних проваджень за фактами незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, зброї та боєприпасів", – повідомляє ДБР.
Наразі в межах операції відпрацьовуються матеріали 26 кримінальних проваджень.
Уже є затримані та повідомлення про підозру, проводяться обшуки, встановлюються канали постачання і збуту.
Працівники Бюро встановлюють повний ланцюг незаконного трафіку: джерела надходження наркотиків і зброї, організаторів схем, постачальників, посередників та осіб, які забезпечують їхню діяльність.
Окрема увага приділяється організованим схемам, каналам потрапляння зброї та наркотиків на нелегальний ринок, а також можливому сприянню таким злочинам з боку посадових осіб.
Поширення наркотиків у військовому середовищі становить загрозу дисципліні, безпеці підрозділів та життю людей. Не менш небезпечним в умовах війни є неконтрольований обіг зброї та боєприпасів, які можуть потрапляти до кримінального середовища та використовуватися для вчинення інших злочинів.
Детальні результати спецоперації ДБР обіцяє оприлюднити окремо.
Фото: ДБР.Автор: Галина Роюк