Уряд посилить енергостійкість закладів освіти за рахунок 76,9 млн гривень

Кабінет міністрів перерозподілив 76,9 млн грн на підготовку державних закладів та установ освіти до осінньо-зимового періоду. Кошти мають забезпечити їхню стабільну роботу взимку, зокрема в умовах можливих перебоїв з електропостачанням.

Про це повідомило Міністерство освіти і науки.

Зазначається, що гроші використають на заходи з автономного енергозабезпечення, встановлення енергоефективних вікон, ремонт покрівель та облаштування місць для харчування.

Фінансування здійснюється за рахунок залишків освітньої субвенції, які накопичилися на рахунках місцевих бюджетів наприкінці 2025 року. Ці кошти перерахували до спеціального фонду державного бюджету для Міністерства освіти і науки.

Найбільшу частину фінансування, 51,3 млн грн, спрямують державним спеціалізованим закладам загальної середньої освіти наукового, спортивного, інженерного та військового спрямування, які перебувають у підпорядкуванні МОН.

Ще 10,7 млн грн отримають установи, що забезпечують методичну та аналітичну підтримку закладів освіти. Кошти мають допомогти цим установам стабільно працювати в зимовий період та забезпечувати підтримку шкіл і педагогів.

Український центр оцінювання якості освіти та його регіональні підрозділи отримають 8,1 млн грн. Їх планують використати для посилення енергостійкості установ, щоб система зовнішнього оцінювання могла працювати безперебійно для учнів і вступників.

На потреби позашкільної освіти передбачено 5,7 млн грн. Ці кошти отримає Національний еколого-натуралістичний центр, де мають створити належні умови для роботи в разі перебоїв з електропостачанням.

Крім того, 900 тис. грн передбачено для Національного агентства кваліфікацій, а 165 тис. грн – для Центральноукраїнського професійного училища соціальної реабілітації.

Загалом урядовий перерозподіл має забезпечити підготовку державних освітніх установ до осінньо-зимового періоду та підвищити їхню стійкість до можливих перебоїв в енергопостачанні.