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Економіка

Кабмін планує кредити для ритейлерів до 1 млрд грн під 5%

Кабмін планує кредити для ритейлерів до 1 млрд грн під 5%

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький провів розширену нараду за участі великих українських ритейлерів, на якій йшлося про застосування заходів підтримки вітчизняного бізнесу. Про це Корецький повідомив у Телеграмі.

«Готуємо програму пільгового кредитування бізнесу на поповнення обігових коштів на суму до 1 млрд грн для одного підприємства (групи підприємств) з компенсацією 5% від ринкової ставки. Ці кошти можна буде використати зокрема для закупівлі товарів», - озвучив одне з рішень прем’єр-міністр.

Також планується спростити доступ підприємців до державних активів: вони матимуть першочергове право орендувати майно, яке Фонд держмайна виставляє на аукціони. Очікується, що це рішення допоможе підприємцям знаходити швидше нові площі й відновлювати роботу після ударів по цехах, складах чи офісах.

Корецький нагадав і про ухвалені рекомендації щодо дій під час диференційованого оповіщення про повітряні тривоги. Компаніям дозволили не зупинятися щоразу, коли лунає сирена, щоб не втрачати робочі місця, податки й саму здатність країни забезпечувати людей необхідним.

«Але рекомендації враховують обовʼязковий безпековий компонент. Ми дали всьому бізнесу три місяці, щоб вони облаштувати укриття/безпечні простори у місцях надання послуг», - зауважив він.

 Автор: Сергій Ваха

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КабмінкредитиСергій Корецькийритейлери
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