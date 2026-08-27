Єпископи Польщі закликали не використовувати історію для ворожнечі з українцями

Польські єпископи закликали до примирення у відносинах між поляками та українцями й засудили випадки агресії на національному ґрунті. Відповідне звернення оприлюднила Постійна рада єпископів Польщі після засідання в Ченстохові.

У зверненні йдеться, що останнім часом польські та українські медіа повідомляють про зростання кількости конфліктів і проявів агресії між представниками двох народів.

«Усі ці події, незалежно від того, чи мають вони національне, хуліганське або кримінальне підґрунтя, заслуговують на засудження», – заявили єпископи.

Вони нагадали, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Польща прийняла сотні тисяч українських біженців. За словами представників Церкви, тоді польське суспільство продемонструвало масштабну підтримку українців, а допомогу їм надавали гуманітарні організації, парафії, волонтери та церковні структури.

Єпископи зазначили, що нинішні випадки агресії різко контрастують із цією діяльністю та закликали не допускати подальшого загострення польсько-українських відносин.

«Закликаємо віруючих і невіруючих, людей доброї волі в Польщі шукати в польсько-українських відносинах передусім дух примирення і християнської любови», – йдеться у зверненні.

Окремо єпископи закликали до чесного історичного діалогу, який, на їхню думку, має допомогти повністю з’ясувати складні та трагічні сторінки спільної історії Польщі та України. Водночас вони закликали не використовувати національну тему для ворожнечі.

Постійна рада єпископів також звернулася до польської влади із закликом ефективніше запобігати інцидентам на національному ґрунті та водночас забезпечувати дотримання законодавства всіма людьми, які перебувають на території країни.

За даними головного управління поліції Польщі, у першому півріччі 2026 року громадяни України офіційно подали 180 заяв про злочини, скоєні на ґрунті ненависті. Йдеться, зокрема, про фізичні напади, погрози та образи. Це на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року, і майже на 35% більше, ніж у першому півріччі 2024 року.

На тлі зростання кількости повідомлень про напади та образи на адресу українців у Польщі на початку серпня в понад 22 містах країни відбулися акції солідарности з українцями та іншими національними меншинами.