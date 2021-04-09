Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям «приравнял» священнослужителей к социальным работникам. Теперь духовники могут получить прививку против COVID-19 на 2-м этапе вакцинации, в соответствии с дорожной картой, сообщает Центр общественного здоровья.

«Рекомендовать Минздраву Украины «приравнять» служителей официально зарегистрированных в Украине церквей и религиозных организаций к социальным работникам», - говорится в протоколе заседания штаба.

Председатель Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий отметил, что такой шаг необходим, ведь священнослужители тесно контактируют с людьми, которые относятся к группам риска.

Чтобы записаться на прививку, духовникам нужно обратиться к своему руководству и сообщить о желании вакцинироваться. Те же, в свою очередь, передадут списки координаторам по вакцинации в регионе. После согласования с координаторами руководители сообщат желающим о времени и месте прививки.

Вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021. Она будет проходить в пять этапов. На первом этапе прививают медицинских работников ковидных больниц, бригады экстренной помощи, сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19, жителей и персонал домов престарелых и военных на фронте.

22 марта 2021 в Украине развернули 2-й этап вакцинации против COVID-19. К прививочной кампании, в соответствии с дорожной карты, привлекли врачей всех учреждений здравоохранения, социальных работников и людей старше 80 лет. Все прививки являются добровольными и бесплатными.