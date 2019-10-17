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В Херсоне 16 октября состоялось открытие всеукраинского семинара духовенства, окормляющего людей, находящихся в местах лишения свободы, посвященный 25-летию тюремного служения в Херсонской епархии.

Фото: Херсонская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт Херсонской епархии, перед началом работы семинара, в котором также приняли участие работники и руководители пенитенциарной службы, митрополит Херсонский и Таврический Иоанн (Сиопко) совершил молебен в Свято-Духовском кафедральном соборе и благословил каждого из участников. 

Также в этот день митрополит Иоанн освятил новосооруженный тюремный храм в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Северной исправительной колонии №90 города Херсона, окормляемой в течении 25 лет духовенством Крестовоздвиженского храма.

В освящении нового храма приняли участие священники Херсонской епархии, окормляющие исправительные учреждения для заключенных, а также гости в священном сане, прибывшие на семинар из других епархий Украинской Православной Церкви.

После освящения священнослужители пообщались с заключенными и руководством учреждения.

Ранее в этот же день митрополит Иоанн с гостями посетили памятник известного благотворителя и попечителя заключенных Джона Говарда.
ForUm

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