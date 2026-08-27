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Війна

СБУ викрила ще п’ятьох прокремлівських агітаторів у різних регіонах України

СБУ викрила ще п’ятьох прокремлівських агітаторів у різних регіонах України

Зловмисники виправдовували збройну агресію рф та воєнні злочини рашистів, зокрема обстріли українських міст, повідомляє СБУ.

В Одесі контррозвідка СБУ затримала керівницю однієї з районних адміністрацій міськради, яка вихваляла тимчасову окупацію східних регіонів України. 

Як фігурантка публікувала свої антиукраїнські дописи у різних чатах Телеграм-каналів. 

У Запоріжжі контррозвідники Служби викрили місцевого жителя, який після самовільного залишення військової частини намагався влаштуватися до оборонного заводу. 

Дезертир писав прокремлівські коментарі в російських соцмережах – «Однокласники» та «ВКонтакте», де героїзував збройні угруповання рф. 

У Сумах підозру отримала очільниця однієї з комунальних установ міськради. За матеріалами справи, чиновниця виправдовувала російські обстріли обласного центру та прилеглих районів, а також агітувала за підтримку збройних угруповань рф. 

Посадовиця поширювала прокремлівський контент у вигляді коментарів у чатах Телеграм-каналів. 

У Херсоні кіберфахівці СБУ викрили місцеву безробітну, яка зареєструвалася у ворожому чат-боті для передачі рашистам розвідданих про внутрішню обстановку у прифронтовому місті. 

Російські спецслужбісти використовують інтернет-ресурс для збору інформації про Сили оборони та учасників руху опору на лівобережжі південного регіону. 

У Черкасах викрито ще одного агітатора, який у Телеграмі поширював фейки про українських військових та оперативну ситуацію на фронті, а також заперечував повномасштабну агресію рф. 

Ініційовані СБУ судові лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь рф. 

Під час обшуків у затриманих вилучено телефони та комп’ютерну техніку з доказами злочинів. 

Зловмисникам загрожує від 8 до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяСБУУкраїнавійнаокупантиагітатор
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