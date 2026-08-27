СБУ викрила ще п’ятьох прокремлівських агітаторів у різних регіонах України

Зловмисники виправдовували збройну агресію рф та воєнні злочини рашистів, зокрема обстріли українських міст, повідомляє СБУ.

В Одесі контррозвідка СБУ затримала керівницю однієї з районних адміністрацій міськради, яка вихваляла тимчасову окупацію східних регіонів України.



Як фігурантка публікувала свої антиукраїнські дописи у різних чатах Телеграм-каналів.



У Запоріжжі контррозвідники Служби викрили місцевого жителя, який після самовільного залишення військової частини намагався влаштуватися до оборонного заводу.



Дезертир писав прокремлівські коментарі в російських соцмережах – «Однокласники» та «ВКонтакте», де героїзував збройні угруповання рф.



У Сумах підозру отримала очільниця однієї з комунальних установ міськради. За матеріалами справи, чиновниця виправдовувала російські обстріли обласного центру та прилеглих районів, а також агітувала за підтримку збройних угруповань рф.



Посадовиця поширювала прокремлівський контент у вигляді коментарів у чатах Телеграм-каналів.



У Херсоні кіберфахівці СБУ викрили місцеву безробітну, яка зареєструвалася у ворожому чат-боті для передачі рашистам розвідданих про внутрішню обстановку у прифронтовому місті.



Російські спецслужбісти використовують інтернет-ресурс для збору інформації про Сили оборони та учасників руху опору на лівобережжі південного регіону.



У Черкасах викрито ще одного агітатора, який у Телеграмі поширював фейки про українських військових та оперативну ситуацію на фронті, а також заперечував повномасштабну агресію рф.



Ініційовані СБУ судові лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь рф.



Під час обшуків у затриманих вилучено телефони та комп’ютерну техніку з доказами злочинів.



Зловмисникам загрожує від 8 до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.