СБУ викрила ще п’ятьох прокремлівських агітаторів у різних регіонах України

Зловмисники виправдовували збройну агресію рф та воєнні злочини рашистів, зокрема обстріли українських міст, повідомляє СБУ.
В Одесі контррозвідка СБУ затримала керівницю однієї з районних адміністрацій міськради, яка вихваляла тимчасову окупацію східних регіонів України.
Як фігурантка публікувала свої антиукраїнські дописи у різних чатах Телеграм-каналів.
У Запоріжжі контррозвідники Служби викрили місцевого жителя, який після самовільного залишення військової частини намагався влаштуватися до оборонного заводу.
Дезертир писав прокремлівські коментарі в російських соцмережах – «Однокласники» та «ВКонтакте», де героїзував збройні угруповання рф.
У Сумах підозру отримала очільниця однієї з комунальних установ міськради. За матеріалами справи, чиновниця виправдовувала російські обстріли обласного центру та прилеглих районів, а також агітувала за підтримку збройних угруповань рф.
Посадовиця поширювала прокремлівський контент у вигляді коментарів у чатах Телеграм-каналів.
У Херсоні кіберфахівці СБУ викрили місцеву безробітну, яка зареєструвалася у ворожому чат-боті для передачі рашистам розвідданих про внутрішню обстановку у прифронтовому місті.
Російські спецслужбісти використовують інтернет-ресурс для збору інформації про Сили оборони та учасників руху опору на лівобережжі південного регіону.
У Черкасах викрито ще одного агітатора, який у Телеграмі поширював фейки про українських військових та оперативну ситуацію на фронті, а також заперечував повномасштабну агресію рф.
Ініційовані СБУ судові лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь рф.
Під час обшуків у затриманих вилучено телефони та комп’ютерну техніку з доказами злочинів.
Зловмисникам загрожує від 8 до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Фото: СБУ.Автор: Галина Роюк