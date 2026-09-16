Золоті намистини та кістки дитини знайшли у скіфському кургані на Полтавщині

У скіфському кургані на Полтавщині археологи виявили кістки кількох людей, зокрема дитини, а також золоті намистини. Поховання, яке майже повністю зруйнували давні грабіжники, датують першою половиною VI століття до нашої ери.

Про це в коментарі «Укрінформу» повідомив директор Історико-культурного заповідника «Більськ» Ігор Корост.

Спільна експедиція Історико-культурного заповідника «Більськ» та Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна під керівництвом Ірини Шрамко продовжила дослідження одного з найбільших курганних могильників Лісостепової Скіфії — Скоробору.

Площа цього некрополя перевищує 500 гектарів. За оцінками археологів, спочатку до його складу могло входити близько 1000 курганних насипів.

Некрополь розташований у західній окрузі Більського городища — пам'ятки, яку називають найбільшою фортецею скіфського часу на території Європи.

Досліджений курган був невисоким: його насип мав висоту близько 0,7 метра, а діаметр становив 40 метрів. Поховання всередині майже повністю зруйнували давні грабіжники.

На дні могили в її південній частині археологи виявили окремі переміщені кістки кількох людей, серед яких були кістки дитини. Там же знайшли золоті намистини, які, ймовірно, входили до складу намиста дитини або жінки.

Крім того, у могилі виявили фрагменти ліпленого посуду, зокрема мисок та горщиків. Імовірно, у давнину їх спеціально залишили на перекритті поховання.

Окрему увагу археологів привернуло облаштування поховальної камери. За словами Ігоря Короста, воно дещо відрізняється від традиційного для більських підкурганних поховань. Детальніше про особливості камери дослідники планують розповісти після аналізу всіх здобутих матеріалів.

Під час досліджень археологи також провели комплекс неінвазивних, тобто неруйнівних, досліджень. Зокрема, застосували LIDAR-сканування та фотограмметрію.

За попередніми результатами вивчення знахідок, поховання датують першою половиною VI століття до нашої ери.