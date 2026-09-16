Україна та США працюють над зустріччю Зеленського і Трампа – МЗС

Українська та американська команди працюють над організацією зустрічі президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Нью-Йорку та її змістовним наповненням. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу в середу, 16 вересня.

«Команди зараз дійсно працюють над можливістю зустрічі президентів України і США, її наповненням, щоб зробити її максимально змістовною. Це все, що я можу сказати на дану мить», - зазначив Тихий.

Він додав, що у візиті президента Зеленського до Нью-Йорка обов’язково буде присутня українсько-американська складова.

«Я маю на увазі не лише зустріч з президентом (США, - ред.), а й інші контакти – і з представниками конгресу, і з бізнес-колами, і з українською громадою в США. Тобто порядок денний набагато ширший», - уточнив речник МЗС.

За його словами, окрім того, у президента України будуть «десятки дуже важливих і дуже цікавих» двосторонніх зустрічей.

Раніше ForUA повідомляв, що президент Володимир Зеленський заявив, що сподівається на зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку наступного тижня. Ключовими темами, за його словами, стануть морське та енергетичне перемир’я.