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Кремль готував серію вбивств та терактів у США

Кремль готував серію вбивств та терактів у США

Міністерство юстиції висунуло обвинувачення п'ятьом учасникам агентурної мережі спецслужб РФ, які вербували виконавців для терактів у країнах Європи та готували убивство російського дисидента у США.

"Наше завдання – не дозволити супротивникам Америки чинити насильство й терор на американській землі. І саме це ми робимо завдяки роботі ФБР та прокурорів Міністерства юстиції", - сказав генеральний прокурор США Тодд Бланш.

За словами генпрокурора, підозрювані працювали на російську розвідку й планували серію вбивств по усьому світі.

Зокрема, група готувала замах на російського дисидента, який, на їхню думку, перебував у Вашингтоні.

Справу розглядають у Федеральному суді Південного округу Нью-Йорка.

Фото: White House Photo by Molly Riley.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАРосіятерактвбивствоагент
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