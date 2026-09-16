На Україну насувається різке похолодання з дощами

В Україні з понеділка, 21 вересня, розпочнеться суттєве похолодання. Температура повітря впродовж дня знизиться до 10–17°, а також побільшає дощів, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, територією України проходитимуть атмосферні фронти, які принесуть помірні та сильні опади. Водночас синоптикиня зазначила, що прогноз щодо кількості та інтенсивності дощів ще може уточнюватися.

Найближчими днями погода залишатиметься теплою. Очікується багато сонця та комфортна температура. За словами Діденко, майже весь тиждень в Україні триматиметься класичне бабине літо, однак із 21 вересня погода різко зміниться — прийдуть дощі та похолодання.

Водночас це похолодання не буде остаточним: після нього в Україні ще очікуються теплі дні.

Як повідомляло раніше ForUa, кліматична система Землі вже змістилася в бік вищих температур, а процес потепління набирає обертів.