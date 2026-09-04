США звинуватили Україну у дестабілізації глобального енергетичного ринку

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що удари України по російській нафтовій інфраструктурі спричиняють глобальний енергетичний шок і підвищують світові ціни на пальне.

На його думку, саме дії України щодо російських енергетичних об'єктів стали одним із ключових факторів дестабілізації глобального ринку, повідомляє The New York Times.

Цю позицію він озвучив після двосторонньої зустрічі з міністром фінансів Росії Антоном Сілуановим на полях саміту міністрів G20.

"Зараз ми переживаємо енергетичний шок як через війну в Україні – оскільки Україна вирішила, що хоче підривати російські енергетичні активи та нафтопродукти, що створює тиск на зростання цін у глобальному масштабі, так і через конфлікт навколо Ірану", – стверджує Бессент.

На тлі цих заяв ціни на дизельне пальне у США наблизилися до рекордних значень, а вартість нафти марки Brent на глобальних ринках підскочила приблизно до 97 доларів за барель.

Глобальний енергетичний шок був головним чином спричинений початком війни Сполучених Штатів проти Ірану, проте в адміністрації Трампа вирішили перекласти частину провини на Україну.



Заяви Бессента суттєво контрастують із позицією більшості американських законодавців, які вважають Росію безумовним агресором.



Хвилю критики з боку партнерів викликало й рішення Вашингтона запросити Сілуанова на зустріч G20, де Бессент провів із ним двосторонні переговори.



На пресконференції глава Мінфіну публічно відкинув критику союзників і став на захист прямих контактів із представником держави-агресора.



"На жаль, цей жахливий конфлікт між Росією та Україною – якщо сторони не розмовлятимуть, якщо ми не будемо залучені, то як його можна вирішити? Я знаю, що в деяких європейців залишився неприємний осад, але я вважаю, що дуже важливо підтримувати діалог", – заявив Бессент.

Фото: Exilenova+.