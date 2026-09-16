Білорусь допомогла рашистам атакувати пункт пропуску «Ягодин»

Російська атака в напрямку пункту пропуску «Ягодин» на Волині відбулася за підтримки Білорусі, яка знову ввімкнула ретранслятори, що допомагають російським безпілотникам отримувати сигнал і проникати вглиб території України.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє «Укрінформ».

За його словами, Білорусь активно допомагає Росії під час атак на Україну, зокрема використовуючи ретранслятори на своїй території. Вони, як пояснив Демченко, підсилюють сигнал для російських дронів, які заходять з території Росії та рухаються поблизу білоруського кордону.

«Заходячи з території Росії, [дрони] далі тримаються близько кордону з Білоруссю для того, щоб отримувати такий сигнал і мати можливість більш глибоко зайти на територію України, зокрема на західні області: Рівненщину, Волинь, Львівщину», — сказав речник ДПСУ.

Демченко уточнив, що атака у напрямку пункту пропуску «Ягодин» також здійснювалася за підтримки Білорусі.

Він нагадав, що раніше, після попередження президента України Володимира Зеленського про неприпустимість використання Білоруссю активних ретрансляторів для підсилення сигналу російських дронів, ці засоби на білоруській території вимикали.

За словами речника ДПСУ, зараз ретранслятори знову працюють.

Водночас Демченко зазначив, що попри загрозу з білоруського напрямку наразі немає ознак нарощування ударного угруповання поблизу українського кордону, яке було б готове до вторгнення.

«Зараз нарощення якогось ударного угруповання, яке б було поряд нашого кордону і було б готове здійснити вторгнення, немає», — сказав він.

У ніч проти 13 вересня російські війська атакували Волинську область. Унаслідок удару було пошкоджено автозаправну станцію поблизу пункту пропуску «Ягодин» на кордоні з Польщею. Також було пошкоджено локомотив неподалік українсько-польського кордону.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що ретранслятори на території Білорусі, які використовувалися для коригування російських ударів по Україні, припинили роботу з 22 червня.

19 червня Зеленський заявляв, що дав Білорусі тиждень на самостійний демонтаж цих засобів, пригрозивши відповідними діями в разі невиконання вимоги.