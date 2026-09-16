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Війна

Російський агент хотів підірвати адмінбудівлю на Одещині

Російський агент хотів підірвати адмінбудівлю на Одещині

Контррозвідка СБУ зірвала нову спробу рф підготувати теракт в Одеській області.

За результатами дій на випередження у Білгород-Дністровському районі затримано російського агента, який планував підірвати адмінбудівлю однієї з держустанов в Ізмаїлі, повідомляє СБУ.

Фігурант мав закласти поблизу об’єкта саморобну бомбу потужністю 10 кг у тротиловому еквіваленті та «підсилену» металевими шурупами і болтами. 

Після закладки вибухівки російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати її у годину пік, щоб спричинити максимальні жертви серед цивільного населення. 

У такий спосіб ворог сподівався розхитати суспільно-політичну обстановку в південному регіоні України. 

Співробітники СБУ завчасно викрили задум рашистів і затримали їхнього поплічника, коли він завершував спорядження саморобного вибухового пристрою (СВП) у власній квартирі. 

Підготовкою теракту займався завербований російськими спецслужбістами місцевий наркозалежний. До їхньої уваги він потрапив у липні цього року, коли шукав заробітки у чатах Телеграм-каналів. 

Погодившись на обіцянку «легких» коштів з рф, чоловік приступив до підготовки теракту. Для цього він отримав від куратора з країни-агресора покрокову інструкцію з виготовлення СВП і придбав відповідні компоненти. 

Для дистанційного підриву фігурант спорядив саморобну бомбу мобільним телефоном з віддаленим доступом для рашистів. 

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту). 

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУвійнатерактОдеська областьагентокупанти
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