Стало відомо, куди вивозитимуть киян у разі тривалих блекаутів

Київ готується до можливих тривалих блекаутів узимку та вже визначає категорії мешканців, яких у разі критичної ситуації можуть тимчасово перемістити з домівок. Йдеться насамперед про самотніх пенсіонерів, людей з інвалідністю та інших маломобільних і соціально незахищених громадян.

У разі тривалих відключень електроенергії та проблем із теплопостачанням людям можуть запропонувати переїзд до лікарень, соціальних установ, реабілітаційних центрів і пансіонатів, повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Влада намагається підготуватися до такого сценарію заздалегідь. З потенційними евакуйованими проводять інформаційну роботу, щоб з'ясувати, хто погодиться на тимчасове переміщення. Це необхідно, зокрема, для розрахунку кількості місць, запасів продуктів, ліжок та інших необхідних ресурсів.

За даними КМДА, минулої зими понад 3 тисячі людей відмовилися від переїзду, навіть попри те, що для них уже були підготовлені транспорт і місця для проживання.

У столиці вже визначили заклади, які можуть приймати найбільш вразливих мешканців. Серед них — Міський центр надання соціальних послуг, два реабілітаційні центри та комунальні пансіонати.

Загалом у Києві працюють 10 стаціонарних закладів, де постійно проживають близько 2,5 тисячі людей. Вони мають генератори, автономні котельні та резервуари із запасами води.

Крім того, на базі двох реабілітаційних центрів облаштовані пункти незламності, які одночасно можуть прийняти близько 200 людей. Саме вони можуть стати одними з основних місць тимчасового розміщення мешканців, яких доведеться вивозити з холодних квартир.

Остаточна необхідність евакуації залежатиме від ситуації взимку та тривалості можливих перебоїв із електроенергією, теплом і водопостачанням.

Як повідомляло раніше ForUa, до кінця року енергопотужності України мають зрости до 21 ГВт.