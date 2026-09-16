В Україні на 16 вересня без опадів, вдень +20-25°

У середу, 16 вересня, в Україні погоду без опадів зумовлюватиме антициклон, центр якого переміщуватиметься з території Румунії на наші центральні області. Переважатиме північно-західний вітер, на висотах надходитиме прохолодне повітря, тому розраховуємо на низьку температуру вночі, але помірне тепло вдень за рахунок прогрівання. Лише у східних областях захмарене небо спричинить дещо теплішу ніч, зате прохолодніший день. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

Вночі та вранці в західних областях туман.

Вітер північно-західний, на заході країни південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-12°, вдень 20-25°; у східних областях вночі 10-15°, вдень 17-22°.