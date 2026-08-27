Спецслужби назвали мету встановлення вибухового дрона біля українського літака в Німеччині

Дрон із вибухівкою, який на початку серпня виявили біля українського вантажного літака в аеропорту Лейпцига, мав ознаки, характерні для пристроїв російського ГРУ.

Конструкція вибухового пристрою та тип вибухівки на безпілотнику були схожими на зразки, які використовує Головне розвідувальне управління Генштабу РФ. Висновки американські та німецькі спецслужби зробили спільно, повідомляє ABC News із посиланням на американського чиновника, обізнаного з розслідуванням.

Інцидент стався в одному з ключових вантажних авіаційних вузлів Німеччини. Лейпцигський аеропорт використовується для перевезення вантажів, зокрема в межах логістичних операцій США та союзників по НАТО, пов’язаних із підтримкою України.

За версією слідства, дрон міг бути призначений для пошкодження літаків на льотному полі та зриву постачання, а також для залякування Німеччини через її подальшу підтримку України.

Російська Служба зовнішньої розвідки відкинула звинувачення. У Москві заявили, що німецькі політики та європейські ЗМІ нібито поспішили покласти відповідальність на Росію, не дочекавшись завершення розслідування.

Водночас американські та німецькі спецслужби продовжують вивчати походження безпілотника та вибухового пристрою. Якщо версію про російське походження буде остаточно підтверджено, інцидент стане черговим свідченням спроб Москви переносити протистояння з Україною на територію країн НАТО та впливати на військову логістику Заходу.

Як повідомляло раніше ForUa, німецькі правоохоронці розслідують два серйозні безпекові інциденти в аеропорту «Лейпциг-Галле», які призвели до тимчасового припинення польотів і перенаправлення літаків. На тлі попередніх диверсійних випадків влада не виключає можливу причетність Росії.