У Німеччині розслідують інциденти в аеропорту Лейпцига через підозру російської диверсії

Німецькі правоохоронці розслідують два серйозні безпекові інциденти в аеропорту «Лейпциг-Галле», які призвели до тимчасового припинення польотів і перенаправлення літаків. На тлі попередніх диверсійних випадків влада не виключає можливу причетність Росії.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За даними поліції Лейпцига, увечері 4 серпня поблизу аеропорту зафіксували невідомий літальний об'єкт, через що кілька рейсів, зокрема пасажирський літак, були змушені змінити маршрут і приземлитися в інших аеропортах.

Крім того, неподалік однієї з двох основних злітно-посадкових смуг виявили безпілотник із підозрілим предметом. Прокуратура Дрездена та кримінальна поліція федеральної землі Саксонія повідомили, що дрон мав невідомий вибуховий пристрій.

Фахівці з розмінування за підтримки Федеральної поліції оглянули об'єкт і вилучили детонатор. Після цього в ніч на 5 серпня роботу північної злітно-посадкової смуги відновили, тоді як південна залишається закритою до завершення слідчих дій.

Державний міністр внутрішніх справ Саксонії Армін Шустер назвав події в аеропорту «дуже серйозним безпековим інцидентом».

Тим часом агентство Reuters із посиланням на джерело повідомило, що вантажний літак DHL невдовзі після зльоту з аеропорту «Лейпциг-Галле» зіткнувся в повітрі з невідомим об'єктом і був змушений здійснити позапланову посадку в Ганновері.

Низка німецьких ЗМІ, зокрема Bild, також повідомила, що дрон перебував поблизу українського транспортного літака Ан-124. Водночас представник НАТО заявив Радіо Свобода, що Альянс не може підтвердити цю інформацію і очікує офіційних висновків німецької влади.

Аеропорт «Лейпциг-Галле» є головним логістичним хабом компанії DHL. Саме тут у 2024 році вибухнула одна з поштових посилок, яка, за висновками слідства, була частиною диверсійної операції, організованої російськими спецслужбами. Аналогічні вибухи тоді сталися також у Великій Британії та Польщі.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України в Німеччині суттєво зросла кількість інцидентів із несанкціонованими польотами безпілотників. Лише за перше півріччя 2026 року Німецька служба аеронавігації зафіксувала 145 випадків, коли через дрони порушувалася робота аеропортів. У більшості випадків встановити операторів безпілотників не вдалося.

Москва традиційно заперечує будь-яку причетність до подібних інцидентів.