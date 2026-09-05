Зеленський заявив що Росія вдарила по аеропортах на тлі підготовки візиту делегації США

Російські війська вночі 5 вересня атакували цивільну інфраструктуру в низці регіонів України. Окремо російські сили завдали ударів по аеропортах у Києві та Борисполі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Також вночі були й демонстративні російські удари по наших аеропортах – у Києві та в Борисполі. Саме цілеспрямовано, вперше за довгий час», – зазначив він.

Зеленський пов’язав ці удари з обговоренням можливого приїзду до України американської делегації літаком. За його словами, йшлося про можливість посадки літака в аеропорту «Київ» або «Бориспіль».

«Російсько-іранські "шахеди" у відповідь на американську дипломатію. Ми зафіксували цей російський крок і на наступному тижні відповідно скорегуємо нашу операцію щодо російського повітряного простору, який став небезпечним через присутність дронів і ракет у небі. Звісно, з нашої сторони жодних загроз дипломатії немає і не буде», – заявив президент.

Водночас Головне управління комунікацій Збройних сил України повідомило, що Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання «в повному обсязі».

«Режим припинення вогню не може бути одностороннім чи несиметричним, інакше він становитиме небезпеку для життя і здоров'я наших військовослужбовців. Відтак завдання оборонної операції наразі виконуються в повному обсязі», – заявили у ЗСУ.

При цьому представники окремих українських підрозділів, за даними «Суспільного», розповідали про отримання розпоряджень щодо режиму тиші.

Напередодні Зеленський повідомив, що 6 вересня Київ мають відвідати посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер після їхньої поїздки до Москви. Президент заявляв, що Україна на цей період не завдаватиме повітряних ударів, щоб забезпечити безпеку американських представників.

Водночас Зеленський наголосив, що Росія має «дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов’язані із цим американським візитом».

Попри це, російські війська продовжили атаки на українські регіони в ніч на 5 вересня. Міністерство оборони РФ заявило про удари по «комбінатах металургійної промисловості, логістичних центрах і електропідстанціях» у низці областей України.

Російські війська регулярно застосовують ударні безпілотники, ракети, керовані авіабомби та реактивні системи залпового вогню для атак по українських містах і цивільній інфраструктурі.

Українська влада та міжнародні організації неодноразово заявляли, що російські удари по цивільних об’єктах мають цілеспрямований характер і можуть містити ознаки воєнних злочинів.

Російське керівництво заперечує навмисне завдання ударів по цивільній інфраструктурі України, попри численні випадки загибелі цивільних та пошкодження житлових будинків, лікарень, шкіл, дитячих садків, енергетичних і водогосподарських об’єктів.