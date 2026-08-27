Що стоїть за раптовим візитом глави ЦРУ до Москви: 5 головних версій

Директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив неоголошений візит до Москви, який тривав лише кілька годин. За словами президента США Дональда Трампа, він особисто доручив главі американської розвідки вирушити до Росії, щоб спробувати зрушити з місця переговори щодо припинення війни в Україні.

Про візит Реткліффа повідомило видання Newsweek, яке проаналізувало можливі причини його поїздки. Представник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що глава ЦРУ зустрічався з представниками російських спецслужб, однак із Володимиром Путіним особистої зустрічі не було. Водночас російського президента, за словами Пєскова, поінформували про результати переговорів.

Трамп також уперше публічно прокоментував поїздку Реткліффа. Американський президент заявив, що відправив його до Москви саме для сприяння припиненню війни. «Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб припинити цю війну», — сказав Трамп, додавши, що з цієї місії «може щось вийти».

Візит глави ЦРУ став особливо незвичним на тлі зростання напруженості між Росією та Заходом. Колишній британський аташе з питань оборони в Росії Джон Форман зазначив, що американський президент навряд чи направляв би керівника ЦРУ до Москви без серйозної причини.

Однією з можливих тем переговорів могла бути нова мобілізація в Росії. Американські ЗМІ раніше повідомляли, що Москва може розглядати відповідні плани після парламентських виборів 20 вересня. Президент України Володимир Зеленський також попереджав, що після виборів Росія може спробувати залучити до 300 тисяч нових військовослужбовців для поповнення втрат своєї армії. У Кремлі ці повідомлення заперечують.

Іншим питанням могли стати ризики подальшої ескалації між Росією та НАТО. Американська розвідка розглядає різні сценарії потенційної агресії Москви проти країн Альянсу — від кібератак до обмежених військових дій.

Не виключено, що Реткліфф також намагався оцінити готовність Кремля до реальних переговорів щодо України. На тлі відсутності помітного прогресу дипломатична місія могла бути спрямована на з'ясування того, чи готова Москва змінити свою позицію.

Окремою темою могли стати обміни ув'язненими та звільнення американських громадян, яких утримує Росія. ЦРУ вже брало участь у подібних переговорах.

Крім того, американська сторона могла порушити питання співпраці Росії з Іраном, зокрема можливого обміну розвідувальною інформацією щодо американських військових об'єктів на Близькому Сході.

Таким чином, короткий і неоголошений візит Реткліффа може мати одразу кілька вимірів — від спроби відновити переговорний процес щодо України до попереджень Москві щодо подальшої ескалації.

Як повідомляло раніше ForUa, Президент Володимир Зеленський заявив, що робота з американською стороною для того, щоб наблизити мир, триває.