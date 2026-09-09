Поліція викрила схему з когенераційною установкою на 315 млн гривень

На Київщині правоохоронці викрили схему, за якою, за даними слідства, бюджетні кошти привласнювали під час оренди когенераційної установки для забезпечення електроенергією та теплом однієї з громад столичного регіону. Обладнання було зношеним, а його вартість оренди, як стверджують правоохоронці, економічно не обґрунтували.

Про це повідомила поліція Київської області.

За даними слідства, схема діяла під час закупівлі послуг для Вишнівської територіальної громади в опалювальному сезоні 2024–2025 років. Її викрили під час моніторингу публічних закупівель.

Комунальному підприємству передали в оренду енергогенерувальну установку 2008 року випуску, яка тривалий час перебувала в експлуатації. На початку опалювального сезону 2024 року обладнання не запустили через його зношеність.

Водночас, за версією слідства, належним чином не визначили ані ринкову вартість установки, ані обґрунтовану ціну її оренди.

У результаті комунальне підприємство уклало з приватною компанією договір оренди на 315 млн грн. Із цієї суми місцевий бюджет уже сплатив близько 28 млн грн.

Правоохоронці заявляють, що задокументували дії, спрямовані на подальше заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Під час обшуків поліцейські вилучили комп’ютерну техніку та документацію, яка може мати значення для розслідування.

Чотирьом фігурантам повідомили про підозру за частиною 2 статті 15, частиною 3 статті 27, частиною 5 статті 190 та частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Їм інкримінують, зокрема, замах на заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, шахрайство та привласнення, розтрату або заволодіння майном.

Досудове розслідування триває.