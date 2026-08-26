Дива трапляються: представляємо офіційний трейлер сімейної комедії «S Миколай та загублений лист»

Чи вірите ви у дива? Можливо, настав час згадати, у що вірилось в дитинстві. Творці сімейної комедії «S Миколай та загублений лист» виробництва Big Hand Films презентують офіційний трейлер фільму. Стрічка стане однією з перших великих українських прем’єр нового різдвяного сезону — у кіно з 19 листопада 2026 року. Дистриб’ютор — Kinomania Film Distribution.

У центрі історії — успішний, але цинічний та жадібний Борис, який давно не вірить в дива. Напередодні свята Миколая він потрапляє в аварію і починає бачити поруч 9-річного хлопчика — самого себе в дитинстві. А все через лист, який так і не потрапив до святого Миколая своєчасно. Тому чоловік має встигнути до свята здійснити свою дитячу мрію, інакше він назавжди втратить здатність відчувати радість, а сам Миколай — свою чарівну силу. Новий трейлер знайомить з героями фільму та їхніми пригодами.

«Усі мої Мрії збувались, інакше бути не могло. Вдячний за це Святому Миколаю. Щотижня Київ та інші міста України знаходяться під страшними обстрілами, тож моя теперішня Мрія тільки одна — МИР в нашій країні та на всій Планеті. Знаю, звучить наївно, зовсім не по-дорослому, але я один з тих мрійників, хто все ще вірить в дива. Я вірю — Дива трапляються. Діти це знають, відчувають, для них це база, а от дорослим треба про це постійно нагадувати. Так що, діти, беріть своїх батьків, тягніть їх на фільм, та нагадайте їм про забуті відчуття щастя та радості. Хай памʼятають, що Мрії мають здійснюватись попри все, як в дитячому, так і в дорослому віці», — Артемій Єгоров, виконавець ролі Бориса.

День святого Миколая дедалі впевненіше повертається у святковий простір українських родин, відновлюючи традиції, які свого часу витісняли радянські наративи. Сьогодні святий Миколай знову стає одним із головних символів зимових свят в Україні, віддаючи данину культурній спадщині і формуючи вже сучасні звичаї. Образ святого Миколая у стрічці продовжує цю тенденцію і в сімейному фільмі «S Миколай та загублений лист».

Сімейний фільм «S Миколай та загублений лист» поєднує святкову атмосферу, гумор і теми, зрозумілі і дорослим, і дітям. Тож ця пригода однаково захопить усю родину під час спільного перегляду на великому екрані.

Режисер-постановник фільму — Олександр Кирієнко («Вартові Різдва»), оператор-постановник — Костянтин Пономарьов («Конотопська відьма»).

Фільм «S Миколай та загублений лист» виходить у національний прокат 19 листопада 2026 року.

Генеральний інформаційний партнер стрічки — національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV.

Генеральний радіопартнер — Наше радіо.