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Культура

Фільм українського режисера «Тиша» братиме участь у Венеційському кінофесті

Фільм українського режисера «Тиша» братиме участь у Венеційському кінофесті

Український короткометражний фільм "Тиша" Павла Шпегуна увійшов до конкурсної програми Orizzonti Short Films 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю. Про це Українська кіноакадемія повідомила у Фейсбуці.

Для Шпегуна, який є відомим українським актором театру та кіно, це перша режисерська робота, яка одразу була відібрана до конкурсу одного з найпрестижніших кінофестивалів світу.

"Співпродюсерами стрічки стали Анна Яценко та Володимир Яценко, кінопродакшен ForeFilms – досвідчені кінопродюсери, які посилили в “Тиші” команду дебютантів", - ідеться у повідомленні.

Раніше у конкурсі Венеційського кінофестивалю брали участь кілька стрічок виробництва ForeFilms – зокрема, “Люксембург, Люксембург” Антоніо Лукіча та “Відблиск” Валентина Васяновича.

Стрічка “Тиша” – камерна психологічна історія про близькість, втрату та мовчання, яке іноді говорить більше за слова.

Фото: Українська кіноакадемія

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

УкраїнафільмНовини шоу-бізнесаВенеціанський кінофестиваль
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