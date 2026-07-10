Фільм українського режисера «Тиша» братиме участь у Венеційському кінофесті

Український короткометражний фільм "Тиша" Павла Шпегуна увійшов до конкурсної програми Orizzonti Short Films 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю. Про це Українська кіноакадемія повідомила у Фейсбуці.

Для Шпегуна, який є відомим українським актором театру та кіно, це перша режисерська робота, яка одразу була відібрана до конкурсу одного з найпрестижніших кінофестивалів світу.

"Співпродюсерами стрічки стали Анна Яценко та Володимир Яценко, кінопродакшен ForeFilms – досвідчені кінопродюсери, які посилили в “Тиші” команду дебютантів", - ідеться у повідомленні.

Раніше у конкурсі Венеційського кінофестивалю брали участь кілька стрічок виробництва ForeFilms – зокрема, “Люксембург, Люксембург” Антоніо Лукіча та “Відблиск” Валентина Васяновича.

Стрічка “Тиша” – камерна психологічна історія про близькість, втрату та мовчання, яке іноді говорить більше за слова.