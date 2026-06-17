Світловий меч героя франшизи «Зоряні війни» та багато інших лотів виставлять на аукціон

Світловий меч героя фільму «Зоряні війни: Імперія завдає удару у відповідь» Люка Скайвокера стане головним лотом майбутнього аукціону предметів зі світу кіно, музики та інших сфер поп-культури, повідомляє Associated Press.

Лот включатиме світловий меч, який актор Марк Гемілл використовував під час кульмінаційної дуелі у Хмарному місті в сиквелі «Зоряних воєн» 1980 року, а також реквізит - «відтяту руку» Скайвокера. Цей предмет раніше ніколи не виставляли на аукціон – його стартова ціна складає 1 мільйон доларів США.

На аукціоні «Hollywood & Entertainment Signature Auction», який організує аукціонний дім Heritage Auctions, будуть також представлені капелюхи з фільмів «Чарівник країни Оз» та «Віллі Вонка і шоколадна фабрика», говерборди з кінокартини «Назад у майбутнє 2», килими з фільму «Великий Лебовскі» та пара боксерських черевиків зі стрічки «Роккі 3». Торги пройдуть з 13 по 17 липня.

Стартова ціна капелюха Злої чаклунки Заходу, який носила акторка Маргарет Гамільтон у фільмі «Чарівник країни Оз» 1939 року, становить 100 000 доларів, тоді як торги за коричневий циліндр, який носив актор Джин Вайлдер у ролі головного героя фільму «Віллі Вонка і шоколадна фабрика» 1971 року розпочнуться з 50 000 доларів.

Торги за черевики з китицями і логотипом Nike, які носив актор Сильвестр Сталлоне у фільмі «Роккі 3» 1982 року, стартуватимуть з 100 000 доларів.

Стартова ціна на кожен з двох килимів з фільму «Великий Лебовскі», зокрема того, що належав персонажу актора Джеффа Бріджеса, Чуваку, складатиме 15 000 доларів.

Крім цього, на аукціон виставлять рукописний текст пісні «If I Fell» гурту The Beatles, написаний Джоном Ленноном на звороті валентинки під час перебування музиканта у Нью-Йорку, де гурт у 1964 році вперше виступив у програмі «The Ed Sullivan Show». Стартова ціна цього лота становитиме 500 000 доларів США.