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Культура

Світловий меч героя франшизи «Зоряні війни» та багато інших лотів виставлять на аукціон

Світловий меч героя франшизи «Зоряні війни» та багато інших лотів виставлять на аукціон

Світловий меч героя фільму «Зоряні війни: Імперія завдає удару у відповідь» Люка Скайвокера стане головним лотом майбутнього аукціону предметів зі світу кіно, музики та інших сфер поп-культури, повідомляє Associated Press.

Лот включатиме світловий меч, який актор Марк Гемілл використовував під час кульмінаційної дуелі у Хмарному місті в сиквелі «Зоряних воєн» 1980 року, а також реквізит - «відтяту руку» Скайвокера. Цей предмет раніше ніколи не виставляли на аукціон – його стартова ціна складає 1 мільйон доларів США.

На аукціоні «Hollywood & Entertainment Signature Auction», який організує аукціонний дім Heritage Auctions, будуть також представлені капелюхи з фільмів «Чарівник країни Оз» та «Віллі Вонка і шоколадна фабрика», говерборди з кінокартини «Назад у майбутнє 2», килими з фільму «Великий Лебовскі» та пара боксерських черевиків зі стрічки «Роккі 3». Торги пройдуть з 13 по 17 липня.

Стартова ціна капелюха Злої чаклунки Заходу, який носила акторка Маргарет Гамільтон у фільмі «Чарівник країни Оз» 1939 року, становить 100 000 доларів, тоді як торги за коричневий циліндр, який носив актор Джин Вайлдер у ролі головного героя фільму «Віллі Вонка і шоколадна фабрика» 1971 року розпочнуться з 50 000 доларів.

Торги за черевики з китицями і логотипом Nike, які носив актор Сильвестр Сталлоне у фільмі «Роккі 3» 1982 року, стартуватимуть з 100 000 доларів.

Стартова ціна на кожен з двох килимів з фільму «Великий Лебовскі», зокрема того, що належав персонажу актора Джеффа Бріджеса, Чуваку, складатиме 15 000 доларів.

Крім цього, на аукціон виставлять рукописний текст пісні «If I Fell» гурту The Beatles, написаний Джоном Ленноном на звороті валентинки під час перебування музиканта у Нью-Йорку, де гурт у 1964 році вперше виступив у програмі «The Ed Sullivan Show». Стартова ціна цього лота становитиме 500 000 доларів США.

Фото: Star Wars Holocron/Х

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

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