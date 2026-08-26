Конфлікт із ТЦК у Тернополі переріс у бійку: є постраждалий

У Тернополі ввечері 25 серпня стався конфлікт між місцевими жителями та військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Під час інциденту представники ТЦК отримали тілесні ушкодження, а службовий автомобіль було пошкоджено, повідомила поліція Тернопільської області.

За даними правоохоронців, подія сталася близько 20:00 на вулиці Леся Курбаса. Під час розмови представників ТЦК з одним із чоловіків до службового автомобіля почали підходити інші громадяни. Вони били по машині та вступили в суперечку з військовослужбовцями.

Унаслідок конфлікту працівники ТЦК отримали тілесні ушкодження. На місце події прибули слідчо-оперативна група та додаткові наряди поліції, які припинили конфлікт.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх учасників події, обставини конфлікту, розмір завданих збитків та характер отриманих травм. За результатами перевірки вирішуватиметься питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та правову кваліфікацію дій учасників.

У Тернопільському обласному ТЦК та СП заявили, що конфлікт виник під час роботи мобільної групи оповіщення та був спровокований місцевими жителями.

За інформацією ТЦК, один із військовослужбовців отримав тілесні ушкодження та перебуває в медичному закладі. Крім того, невстановлені особи заволоділи його особистими речами та пошкодили службовий автомобіль Nissan X-Trail.

У ТЦК також повідомили, що перевіряють інформацію про можливу наявність у деяких учасників конфлікту предметів, схожих на бити та ножі.

Поліція продовжує встановлювати всі обставини інциденту.

Як повідомляло раніше ForUa, в Одесі працівник ТЦК побив дитину.