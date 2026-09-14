Дипломати ЄС знову не змогли затвердити індивідуальні санкції проти РФ

Посли країн ЄС не змогли домовитися про продовження індивідуальних санкцій проти Росії за порушення територіальної цілісності України. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на трьох дипломатів ЄС.

Позачергове засідання Комітету постійних представників держав ЄС (Coreper) відбулося вранці 14 вересня у Брюсселі. Консенсусу досягти не вдалося, тому посли домовилися провести ще одне засідання пізніше цього дня.

Санкції необхідно продовжити до 15 вересня. Якщо цього не станеться, обмеження автоматично припинять діяти щодо понад 3 тисяч фізичних та юридичних осіб, переважно з Росії,чиї європейські активи заморожені, а в’їзд до країн ЄС заборонений.

За даними «Європейської правди», Словаччина та Франція поки не погодилися відмовитися від своїх вимог.

Словаччина наполягає на виключенні зі списку російських олігархів Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова. Франція приєдналася до вимоги щодо Усманова 11 вересня.

Попереднього разу персональні санкції ЄС продовжили 14 березня. Тоді Словаччина також вимагала виключити Фрідмана та Усманова із санкційного списку.

До санкційного списку ЄС, через який виникають суперечки та блокування голосувань європейських послів, входять російські олігархи, топпосадовці, військове керівництво РФ та пропагандисти.

Головними фігурами, через яких окремі країни наразі відмовляються голосувати за продовження обмежень, є:

Михайло Фрідман — російський мільярдер, співвласник консорціуму «Альфа-Груп».

Алішер Усманов — засновник USM Holdings, один із найбагатших олігархів Росії.

Процедура вимагає, щоб усі 27 країн ЄС голосували одноголосно кожні шість місяців для продовження дії цих санкцій. Будь-який демарш або кулуарні торги окремих столиць (наприклад, Братислави чи Парижа) ставлять під загрозу весь механізм обмежень, оскільки без консенсусу санкції для всіх 3000 фігурантів можуть автоматично втратити чинність.