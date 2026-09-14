Британський військовий загинув у ДТП в Україні

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Україні загинув військовослужбовець Збройних сил Великої Британії. Про це повідомляє Sky News із посиланням на Міноборони Великої Британії.

Смерть британського військового настала у суботу, 12 вересня, унаслідок «дорожньо-транспортної пригоди», заявили в оборонному відомстві Сполученого Королівства.

У міністерстві поінформували, що додаткові подробиці будуть оприлюднені після закінчення періоду скорботи, який попросили надати родичі загиблого.

Смерть британського військового не була наслідком бойових дій, зазначають в Sky News.