Прокуратура Німеччини висунула звинувачення у шпигунстві на РФ громадянці України та ФРН

Федеральна прокуратура Німеччини висунула обвинувачення у шпигунстві на користь Росії громадянці України та ФРН. Про це повідомляє пресреліз прокуратури.

Зазначається, що федеральна прокуратура подала до управління державної безпеки Берлінського апеляційного суду обвинувальний акт проти Ілони В. (Ілони Вінер - ред.), громадянки Німеччини та України ще 7 вересня 2026 року, зазначається у повідомленні від 14 вересня.

За даними прокуратури, є достатні підстави вважати, що обвинувачена працювала на розвідувальну службу іноземної держави.

Зазначається, що Ілона В. керувала маркетинговим агентством у Берліні, а також була головою лобістської асоціації. Це забезпечувало їй широкі зв'язки у військових та політичних колах. Принаймні з жовтня 2023 року вона контактувала зі штатним офіцером розвідки в посольстві Росії в Берліні. Роками обвинувачена надавала йому численну інформацію про заходи високого рівня та забезпечувала йому можливість їх відвідувати - іноді під фальшивим ім'ям. Це мало на меті дати офіцеру змогу створити власну мережу для розвідувальних цілей. Щоб виявити контакти та потенційні цілі, Ілона В. також сама відвідувала відповідні заходи. Крім того, вона намагалася завербувати для своїх цілей співробітників Федерального міністерства оборони та представників оборонної промисловості. Зрештою, за дорученням свого контакту обвинувачена запитувала інформацію про німецьку оборонну політику та оборонну промисловість, зокрема в контексті війни між Російською Федерацією та Україною.

Як повідомляли ЗМІ, Ілону В. заарештували 21 січня 2026 року. Наразі вона залишається під вартою. Заступник військового аташе РФ Андрій Майоров, полковник російського ГРУ, який керував агентурною мережею в Німеччині та був куратором Вінер, був висланий із Берліна.

Підозрювана, зокрема, була присутня на Українсько-німецькому бізнес-форумі 15 грудня 2025 року, участь у якому взяли керівники двох держав, а пізніше виступила одним з організаторів конференції, участь у якій взяли експерти, політики, а також представники оборонної галузі.