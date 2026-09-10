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Економіка

Уряд виділив на реалізацію планів стійкості майже 68 мільярдів

Уряд виділив на реалізацію планів стійкості майже 68 мільярдів

Премʼєр-міністр Сергій Корецький заявив, що у деяких регіонах країни є відставання у будівництві захисних споруд і підключенні необхідного обладнання у межах "планів стійкості".

"Доручив Міненерго, Мінінфраструктури та Агентству відновлення посилити контроль за кожним конкретним об'єктом і забезпечити завершення робіт у визначені строки", - зазначив він.

Уряд уже виділив на реалізацію планів стійкості 67,6 млрд. грн. Із них 43,7 млрд. грн. – на інженерний захист об'єктів критичної інфраструктури.

Місцева влада несе персональну відповідальність за забезпечення резервного живлення об'єктів тепло- і водопостачання та водовідведення.

"До початку опалювального сезону ще є час і всі служби, відомства та органи місцевого самоврядування мають максимально консолідувати зусилля та прискорити роботу, щоб усі визначені заходи були виконані вчасно", – зазначив Корецький.

Фото: Telegram.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Кабмінопалювальний сезонУкраїнавійнаенергетика
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