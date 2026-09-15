У низці областей України 15 вересня дощі з грозами, вдень до +23°

У вівторок, 15 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність, у східних, південних, центральних та Сумській областях пройдуть помірні, місцями значні дощі, подекуди грози, вночі 8-14°, вдень 17-23°. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

"У східних, вночі і в більшості південних, центральних та Сумській областях помірні, місцями значні дощі, подекуди грози; на решті території без опадів, лише у західних областях вдень місцями невеликий дощ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вітер буде північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 8-14°, на південному сході країни до 17°; вдень 17-23°.

У Києві та області 15 вересня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

У столиці температура вночі 11-13°, вдень 20-22°; на Київщині вночі 8-13°, вдень 17-22°.