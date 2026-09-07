Українцям роздадуть по 19 тисяч на опалювальний сезон

Понад 380 тисяч родин у прифронтових громадах отримають одноразово по 19 400 грн. на проходження опалювального сезону.

"Це підтримка для українців, які найбільше її потребують: люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери, внутрішньо переміщені особи, отримувачі житлових субсидій, багатодітні та прийомні сім'ї, одинокі матері, родини з дітьми з інвалідністю, дитячі будинки сімейного типу та патронатні родини", – написав прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Для цього уряд залучив 7,4 млрд. грн. від міжнародних гуманітарних організацій, зокрема, частина коштів надійшла від ЮНІСЕФ та Українського Червоного Хреста через гуманітарний рахунок Мінсоцполітики.

"Заяву можна подати до 30 жовтня через Пенсійний фонд, ЦНАП або місцеву владу. Виплату можна буде отримати на банківський рахунок або через Укрпошту", – розповів прем'єр.

Фото: Telegram.