Рашисти атакували понад 500 українських локомотивів від початку повномасштабної війни

Росія від початку повномасштабного вторгнення знищила або пошкодила в Україні понад 500 локомотивів. Більш як половина з них зазнала пошкоджень або була знищена у 2026 році.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

На тлі систематичних російських атак на українську залізничну інфраструктуру Сибіга закликав міжнародних партнерів передати Україні локомотиви або допомогти з їх пошуком і закупівлею.

За словами міністра, залізниця є критично важливою для функціонування України. Вона забезпечує оперативну евакуацію цивільних із прифронтових районів, перевезення життєво важливих вантажів, а також доставку зерна та інших критично необхідних товарів по країні.

«Щоб ця життєво важлива артерія продовжувала функціонувати, Україні терміново потрібна заміна. Ми закликаємо всіх наших партнерів негайно надати нам допомогу у пошуку локомотивів, сумісних із шириною колії 1520 мм, а також у фінансуванні для прискорення закупівлі нових», — зазначив Сибіга.

Він наголосив, що підтримка стабільної роботи української залізниці допоможе запобігти гуманітарній кризі та посилити стійкість України в умовах повномасштабної війни.

Російські війська продовжують атакувати залізничну інфраструктуру. 13 вересня російський удар припав на локомотив пасажирського поїзда неподалік кордону України з Польщею. В «Укрзалізниці» припустили, що ціллю російського дрона міг бути поїзд із дипломатами та політиками.

У ніч на 15 вересня внаслідок російського удару по залізничній інфраструктурі поблизу польського кордону на Волині було безпосередньо уражено ще один локомотив.

Ще один удар стався 13 серпня на Одещині. Тоді реактивний «Шахед» атакував локомотив, унаслідок чого загинули машиніст та його помічник.