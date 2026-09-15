77% українців виступили за продовження опору навіть у разі ударів РФ по енергетиці

77% українців вважають, що навіть у разі масштабних зимових атак Росії на енергетичну інфраструктуру Україна має продовжувати збройний опір. Йдеться про сценарій, за якого російські удари можуть залишити людей без електроенергії, тепла та каналізації.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Лише 12% опитаних вважають, що за таких умов Україна має погоджуватися на будь-які вимоги Росії, навіть якщо вони фактично означатимуть капітуляцію. Ще 11% респондентів не змогли визначитися зі своєю позицією.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, коментуючи результати дослідження, заявив, що українці демонструють високу стійкість і, попри трагічні обставини, отримали новий досвід, який допомагає посилювати їхню витривалість.

За його словами, результати опитування наприкінці липня та на початку серпня також зафіксували зростання готовости українців продовжувати війну стільки, скільки буде необхідно. Зокрема, у Києві цей показник зріс із 61% у квітні до 69%.

Грушецький зазначив, що російські терористичні атаки, попри їхню мету, фактично мали зворотний ефект. За його словами, українці лише зміцнювалися в переконанні, що Росія становить екзистенційну загрозу, а мир на будь-яких умовах є неприйнятним.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія регулярно атакує українські енергетичні об'єкти. Водночас Україна завдає ударів по російських нафтопереробних заводах, доходи від роботи яких забезпечують Росії ресурси для ведення війни.

Останнім часом сторони також обговорюють можливість так званого енергетичного перемир'я. Президент США Дональд Трамп заявив, що Москва і Київ нібито погодилися відмовитися від ударів по енергетичних об'єктах один одного.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до такого перемир'я за умови наявности гарантій, що Росія його дотримуватиметься.

15 вересня речник Кремля Дмітрій Пєсков назвав можливе енергетичне перемир'я «дуже хорошою ідеєю». Водночас ще кілька днів тому, коментуючи цю пропозицію, Пєсков заявляв, що енергетика є «Ахіллесовою п'ятою» України, фактично виключаючи можливість припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

За даними низки ЗМІ, з ідеєю енергетичного перемир'я під час візиту до Москви могли виступити спеціальні представники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер.