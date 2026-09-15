«Мертвий для хокею»: канадійський ведучий засудив Овечкіна через пропаганду Путіна

Канадський радіоведучий Дін Бланделл розкритикував російського хокеїста та капітана клубу Національної хокейної ліги «Вашинґтон Кепіталз» Алєксандра Овечкіна через його участь у передвиборчих відеороликах російської партії «Єдина Росія».

«Нуль поваги до Овечкіна. Після цього він має бути мертвим для хокею», — написав Бланделл у соцмережі X.

Овечкін знявся у пропагандистських передвиборчих роликах «Єдиної Росії». У зйомках також брали участь міністр закордонних справ Росії Сєрґєй Лавров та уповноважена президента РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова, яку Міжнародний кримінальний суд підозрює у причетності до незаконної депортації українських дітей.

Овечкін також раніше потрапив до бази сайту «Миротворець». Там його називають співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.

Зокрема, на сайті стверджується, що хокеїст бере участь у міжнародних спортивних змаганнях для відбілювання репутації Росії, поширення дезінформації, виправдання та легітимізації російської агресії проти України серед іноземної аудиторії.

«Миротворець» також зазначає, що Овечкін є відомим прихильником і наближеною до Владіміра Путіна особою. За даними сайту, хокеїст отримував від рашистського лідера особисті подарунки, публічно заявляв, що його дім — Росія, а Путін — його президент, а також заснував і фінансує громадський рух «Команда Путіна».

Крім того, на сайті вказано, що Овечкін використовував статус відомого міжнародного спортсмена для підтримки Путіна на міжнародній арені, зокрема у 2018–2019 роках намагався увійти в оточення тодішнього президента США Дональда Трампа.

У червні 2023 року Путін оголосив Овечкіну подяку «за трудові успіхи та багаторічну сумлінну роботу». У 2015 році російський хокеїст також відвідував тимчасово окупований Крим.