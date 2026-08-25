У Вірменії затримали проросійського експрезидента

25 серпня у Вірменії затримали другого президента Роберта Кочаряна.

З самого ранку вівторка співробітники правоохоронних органів проводять обшуки в будинках лідера опозиційної фракції "Вірменія", другого президента Вірменії Роберта Кочаряна, та його сина Левона Кочаряна, повідомляє "Радіо Свобода".

Крім Роберта Кочаряна, правоохоронці затримали його старшого сина Седрака.

Лідер фракції "Вірменія" Анна Григорян повідомила, що Роберта Кочаряна доставили до Служби національної безпеки. Пізніше керівник апарату Кочаряна повідомив, що його доставили до Антикорупційного комітету.

Обшук у будинку Левона Кочаряна, депутата Національних зборів, триває.

Антикорупційний комітет повідомив, що обшуки та інші слідчі дії проводяться за кількома десятками адрес у рамках кримінальної справи, яку комітет розслідує за корупційні злочини. Інформацію про те, якої саме кримінальної справи це стосується, відомство надасть пізніше.

У рамках цієї справи правоохоронці також увійшли до єреванського офісу компанії Toyota. Речник Слідчого комітету повідомив, що слідчі та процесуальні дії проводяться у фітнес-клубі Orange Fitness та розважальному центрі Play City, а також у помешканнях керівників цих закладів.

Напередодні в парламенті, відповідаючи на запитання Левона Кочаряна, прем’єр-міністр Нікол Пашинян запитав, за рахунок чого його родина стала заможною.

"Звідки ви взяли ці статки? Ви хочете сказати, що ваші мільйони мають успадкувати ваші діти, а потім – онуки... Я прямо кажу вам, що цього не станеться. Це не особиста справа, а політична. Усе, потроху, має бути повернуто Республіці Вірменія", – сказав Пашинян.

У відповідь Кочарян сказав: "Саме суд, а не перша особа в країні, повинен вирішувати, що і кому слід повернути".

Він звинуватив владу у застосуванні вибіркового підходу до правосуддя.

Фото: robertkocharyan.am.