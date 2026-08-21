Кабмін доручив продати Sense Bank

Міністерство фінансів отримало завдання продати Sense Bank.

"Міністерство фінансів має чітке завдання активізувати процес продажу Sense Bank. Необхідно забезпечити максимальну прозорість, конкурентність і ефективність цього процесу", - сказав прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Кошти від продажу банку підуть на фінансування потреб Сил оборони.

Мінфін спільно з Нацбанком мають вирішити всі накопичені проблеми в банку та забезпечити прозоре та якісне корпоративне управління.

Фото: Okondrat.