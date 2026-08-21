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Економіка

Кабмін доручив продати Sense Bank

Кабмін доручив продати Sense Bank

Міністерство фінансів отримало завдання продати Sense Bank.

"Міністерство фінансів має чітке завдання активізувати процес продажу Sense Bank. Необхідно забезпечити максимальну прозорість, конкурентність і ефективність цього процесу", - сказав прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Кошти від продажу банку підуть на фінансування потреб Сил оборони.

Мінфін спільно з Нацбанком мають вирішити всі накопичені проблеми в банку та забезпечити прозоре та якісне корпоративне управління.

Фото: Okondrat.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

МінфінКабмінгрошібанкSense Bank
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