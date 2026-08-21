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Свiт

США введуть проти Ірану найжорсткіші санкції в історії

США введуть проти Ірану найжорсткіші санкції в історії

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що США запровадять проти Ірану найжорсткіші санкції в історії.

Бессент зазначив, що такий крок зменшить необхідність у нових масштабних військових операціях й пообіцяв оприлюднити подробиці наступного тижня, повідомляє Reuters.

"Це подвійний удар. У нас є блокада, і ми запровадимо найжорсткіші санкції в історії. Це спрацює в Ірані, і ми зруйнуємо цей режим. Настав час нашим союзникам та решті світу прийняти рішення", – сказав він.

На запитання, чи можуть США вжити заходів проти Китаю за ведення бізнесу з Іраном, Бессент відповів, що багато розмов краще вести приватно.

Фото: РБК-Україна.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАКитайвійнасанкціїІран
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