Єврокомісія схвалила €6,1 мільярда для України на ППО, дрони та ракети

Єврокомісія фіналізувала схвалення 6,1 мільярда євро на закупівлю для України засобів протиповітряної оборони, дронів і ракет у межах Ukraine Support Loan — 90-мільярдного кредиту ЄС для України на 2026–2027 роки.

Про це 11 вересня журналістам у Брюсселі повідомив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс.

«Ми багато працювали з державами-членами й Україною, щоб досягти цієї мети. Це рішення офіційно дозволяє Україні закуповувати ракети PAC-3 для систем Patriot коштом Ukraine Support Loan», — сказав Кубілюс.

За його словами, під час погодження було визначено п’ять винятків зі стандартних критеріїв прийнятності витрат. Три з них стосуються вироблених в Україні дронів і компонентів, вартість яких перевищує встановлені порогові значення. Ще два винятки стосуються обладнання американського виробництва, зокрема ракет PAC-3.

«Таким чином, щодо всіх 28,3 мільярда євро, виділених цього року на фінансування оборони України з Ukraine Support Loan, рішення тепер ухвалені», — підсумував єврокомісар.

Окремо Кубілюс розповів про можливість прискорити постачання Україні американських ракет PAC-3, здатних перехоплювати балістичні ракети. За його словами, розглядається варіант, за якого держави, які вже мають такі перехоплювачі у своїх запасах, передадуть їх Україні зараз, а згодом отримають ракети із законтрактованих поставок, які мають надійти у 2027 році.

«Українці мають доволі чітке бачення — або навіть домовленості — з різними постачальниками й різними державами-членами щодо того, як ракети PAC-2 або PAC-3 постачатимуться у 2027 році. Зараз питання полягає в тому, чи можна поміняти місцями ці поставки… Тобто держави-члени могли б передати Україні ракети зі своїх запасів уже зараз, а потім отримати ракети з тих поставок, які Україна має отримати у 2027 році», — пояснив Кубілюс.

Він не назвав держави, з якими потенційно може відбутися такий обмін.

Із подібною пропозицією раніше виступав міністр оборони Євген Хмара. Під час відкриття 36-го засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої як «Рамштайн», він закликав партнерів розглянути можливість передати Україні ракети для Patriot із наявних запасів, компенсувавши їх у майбутньому новими поставками.

Кубілюс також зазначив, що НАТО активно працює над можливістю реалізації такого механізму.

У серпні Єврокомісія повідомляла, що від початку повномасштабного вторгнення Росії ЄС та його держави-члени надали Україні загалом 220,2 мільярда євро підтримки. Зокрема, 3,8 мільярда євро було отримано за рахунок доходів від заморожених російських активів.